Júlio Cocielo e Tata Estaniecki terminam relacionamento de 8 anos

Júlio Cocielo anuncia término de casamento com a empresária Tata Estaniecki / Crédito: Reprodução / Instagram @tata

O influenciador e empresário Júlio Cocielo e a apresentadora Tata Estaniecki anunciaram o término de seu casamento na última quinta-feira, 16. Durante 8 anos de relacionamento, os produtores de conteúdo tornaram-se pais de Beatriz, de 5 anos, e do Caio, de 2. O anúncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram de Cocielo. Ao publicar uma foto ao lado da ex-esposa, Júlio escreveu: “Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!”.

Leia Também | Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciam gravidez do segundo filho Cocielo afirma que ambos não irão falar sobre o assunto, uma vez que faz parte da intimidade do casal. Tata ainda não se pronunciou sobre a separação. "Sentimos que era necessário avisar a todos que tem carinho pela gente, e que continuem tendo, por favor! De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família", declara o youtuber. Leia Também | Após rumores, Tata Estaniecki e Boo Unzueta protagonizam suposta briga Relacionamento: momentos anteriores do casal O casal se conheceu por meio das redes sociais. Em uma festa de lançamento de aniversário de Tata Estaniecki, Cocielo compareceu ao evento. Pouco tempo depois começaram o relacionamento.

Em 2017, apenas seis meses após se conhecerem, o youtuber pediu a apresentadora em casamento. Durante uma viagem para Grécia, ao pôr do sol, o pedido de noivado ocorreu e teve registros nas redes sociais de ambos. Leia Também | Edu Guedes: Ana Hickmann nega relacionamento com apresentador "Eu te amo pra sempre. Desde o dia em que te conheci, senti algo muito forte. Você mudou a minha vida. Não tenho dúvida de que vamos ficar juntos pra sempre. Casa comigo? Dessa vez é sério", falou Cocielo ao tirar uma aliança do seu bolso e fazer o pedido.