Gracyanne e ator de Vale Tudo, João Vicente, desmentem romance

Gracyanne e João Vicente desmentem affair; veja como surgiram os rumoresRumores sobre o envolvimento dos dois movimentaram a internet desde os anúncios que supostamente confirmavam um romance nesta quinta-feira, 16; entenda
A influencer fitness Gracyanne Barbosa e o ator João Vicente de Castro, que interpreta Renato na novela “Vale Tudo”, desmentiram rumores sobre um possível romance entre os dois.
Os boatos sobre um envolvimento entre eles teria ganhado força na tarde desta quinta-feira, 16, após anúncio no Portal Leo Dias, que confirmava o relacionamento.
Em entrevistas separadas à revista Quem, da Globo, negaram o romance. “O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso”, explica a influencer. Além disso, ela diz que está conhecendo outra pessoa, mas se trataria de Vicente.
“É uma das coisas mais loucas que ouvi na minha vida”, revela o ator. “Queria saber de onde veio isso. Acho ela uma querida, mas nunca ficamos.”
Os rumores surgiram durante a festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, em setembro.
Algumas fontes disseram que eles teriam chegado juntos, enquanto outras apontam que o momento foi de reencontro e que os dois trocaram olhares, assim como passaram o evento juntos.
Na teoria, estariam se relacionando desde abril deste ano, durante as gravações de João na novela “Renascer”. Além disso, teriam encontros às escondidas aos domingos, o dia que o ator tem livre na sua semana.
Também foi acreditado que os dois teriam dado um tempo em maio, após a revelação de Gracyanne em entrevista ao Portal Leo Dias. No momento, afirmou que se envolveria de novo com o ex-marido Belo, com quem se divorciou há mais de um ano.
Isso teria feito com que o ator se afastasse da influencer, que teria visto isso como um “sinal de que ela não estivesse emocionalmente disponível”, apontaram portais de fofoca. O reencontro dos dois teria sido na festa do apresentador, mencionada anteriormente.
João afirmou à revista Hugo Gloss que já estiveram no mesmo ambiente, mas nunca houve envolvimento romântico ou qualquer interação.
O que também impulsionou os rumores foi o fato de que Gracyanne falou sobre envolvimento com um ator em segredo e que ainda estavam se conhecendo melhor em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.
Sobre a identificação do “affair”, ela nunca deu muitos detalhes, além do fato de se tratar de um ator. Hoje, confirmou que ele não é o ator de Vale Tudo.