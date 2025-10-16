Gracyanne e ator de Vale Tudo, João Vicente, desmentem romance

Gracyanne Barbosa chegou a comentar sobre envolvimento com um ator, mas desmente o rumor de que seja João Vicente de Castro / Crédito: Reprodução/Instagram

A influencer fitness Gracyanne Barbosa e o ator João Vicente de Castro, que interpreta Renato na novela “Vale Tudo”, desmentiram rumores sobre um possível romance entre os dois. Os boatos sobre um envolvimento entre eles teria ganhado força na tarde desta quinta-feira, 16, após anúncio no Portal Leo Dias, que confirmava o relacionamento.

Algumas fontes disseram que eles teriam chegado juntos, enquanto outras apontam que o momento foi de reencontro e que os dois trocaram olhares, assim como passaram o evento juntos. Na teoria, estariam se relacionando desde abril deste ano, durante as gravações de João na novela “Renascer”. Além disso, teriam encontros às escondidas aos domingos, o dia que o ator tem livre na sua semana. Também foi acreditado que os dois teriam dado um tempo em maio, após a revelação de Gracyanne em entrevista ao Portal Leo Dias. No momento, afirmou que se envolveria de novo com o ex-marido Belo, com quem se divorciou há mais de um ano.