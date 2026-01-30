BBB 26: saiba que horas vai tocar o Big Fone e entenda dinâmica

Babu quem atendeu o Big Fone nesta sexta-feira, 30. O participante terá que entrar em consenso para o resultado da dinâmica. / Crédito: Reprodução/Gshow

A manhã desta sexta-feira, 30, começou animada no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) após a vitória de Maxiane na prova do Líder. Enquanto ela e os outros participantes já deixaram claro que a intenção é armar um paredão entre Ana Paula, Milena e Juliano Floss, a produção do programa anunciou que esta seria uma semana com Big Fone. Com três toques programados, o primeiro se deu às 7h, mas sem anunciar qual seria a dinâmica aplicada. Durante a correria, Maxiane saiu do quarto do líder, deixando Marciele sozinha, e levou uma punição gravíssima, enquanto Paulo Augusto e Jonas se desentenderam após terem se tombado tentando alcançar o telefone.

BBB 26: Confira quem atendeu o Big Fone Quem teve a sorte de atender o Big Fone foi Babu Santana. O veterano foi instruído a ir até a despensa e colocar uma pulseira prateada no braço. "Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", diz a voz. Após atender ao chamado, Babu retornou para a casa e foi recebido pelos brothers. Ele contou para Juliano Floss o que ouviu na mensagem. "Imunidade", sugere o dançarino. "Tomara. Ou, então, Paredão", responde Babu Santana. No entanto, a real dinâmica do Big Fone será diferente, exigindo que quem atenda chegue a um consenso. A seguir, confira como será o Big Fone nesta semana:

BBB 26: Que horas irão tocar os próximos Big Fones? O primeiro Big Fone tocou durante a exibição do programa na TV nesta quinta, 29, e foi Breno quem atendeu ao chamado. Após ouvir a mensagem, o brother precisou escolher um participante para vetar de todas as provas da semana. Ele escolheu Brigido, e o diretor de escola não participou da Prova do Líder e também não participará de nenhuma outra prova ao longo da semana, incluindo a Prova do Anjo e o Bate e Volta, caso o participante vá ao Paredão. Além dos dois chamados, o Big Fone ainda irá tocar mais duas vezes: durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 30, e no sábado, 31. No programa de sábado, que começa às 22h25, os três participantes que atenderam aos Big Fones serão chamados ao Confessionário e deverão entrar em consenso para mandar uma pessoa para o Paredão.

