BBB 26: saiba que horas vai tocar o Big Fone e entenda dinâmica

BBB 26: saiba que horas vai tocar o Big Fone e entenda dinâmicaBig Fone tocou na manhã desta sexta-feira, 30, e a dinâmica promete mexer com a casa mais duas vezes. Veja quem atendeu e que horas irá tocar de novo:
A manhã desta sexta-feira, 30, começou animada no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) após a vitória de Maxiane na prova do Líder. Enquanto ela e os outros participantes já deixaram claro que a intenção é armar um paredão entre Ana Paula, Milena e Juliano Floss, a produção do programa anunciou que esta seria uma semana com Big Fone.
Com três toques programados, o primeiro se deu às 7h, mas sem anunciar qual seria a dinâmica aplicada. Durante a correria, Maxiane saiu do quarto do líder, deixando Marciele sozinha, e levou uma punição gravíssima, enquanto Paulo Augusto e Jonas se desentenderam após terem se tombado tentando alcançar o telefone.
BBB 26: Confira quem atendeu o Big Fone
Quem teve a sorte de atender o Big Fone foi Babu Santana. O veterano foi instruído a ir até a despensa e colocar uma pulseira prateada no braço.
"Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", diz a voz.
Após atender ao chamado, Babu retornou para a casa e foi recebido pelos brothers. Ele contou para Juliano Floss o que ouviu na mensagem. "Imunidade", sugere o dançarino. "Tomara. Ou, então, Paredão", responde Babu Santana. No entanto, a real dinâmica do Big Fone será diferente, exigindo que quem atenda chegue a um consenso. A seguir, confira como será o Big Fone nesta semana:
BBB 26: Que horas irão tocar os próximos Big Fones?
O primeiro Big Fone tocou durante a exibição do programa na TV nesta quinta, 29, e foi Breno quem atendeu ao chamado. Após ouvir a mensagem, o brother precisou escolher um participante para vetar de todas as provas da semana.
Ele escolheu Brigido, e o diretor de escola não participou da Prova do Líder e também não participará de nenhuma outra prova ao longo da semana, incluindo a Prova do Anjo e o Bate e Volta, caso o participante vá ao Paredão.
Além dos dois chamados, o Big Fone ainda irá tocar mais duas vezes: durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 30, e no sábado, 31. No programa de sábado, que começa às 22h25, os três participantes que atenderam aos Big Fones serão chamados ao Confessionário e deverão entrar em consenso para mandar uma pessoa para o Paredão.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4