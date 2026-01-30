Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: saiba que horas vai tocar o Big Fone e entenda dinâmica

Big Fone tocou na manhã desta sexta-feira, 30, e a dinâmica promete mexer com a casa mais duas vezes. Veja quem atendeu e que horas irá tocar de novo:
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A manhã desta sexta-feira, 30, começou animada no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) após a vitória de Maxiane na prova do Líder. Enquanto ela e os outros participantes já deixaram claro que a intenção é armar um paredão entre Ana Paula, Milena e Juliano Floss, a produção do programa anunciou que esta seria uma semana com Big Fone.

Com três toques programados, o primeiro se deu às 7h, mas sem anunciar qual seria a dinâmica aplicada. Durante a correria, Maxiane saiu do quarto do líder, deixando Marciele sozinha, e levou uma punição gravíssima, enquanto Paulo Augusto e Jonas se desentenderam após terem se tombado tentando alcançar o telefone.

BBB 26: Confira quem atendeu o Big Fone

Quem teve a sorte de atender o Big Fone foi Babu Santana. O veterano foi instruído a ir até a despensa e colocar uma pulseira prateada no braço.

"Atenção, preste muita atenção. Pegue, agora, a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", diz a voz.

Após atender ao chamado, Babu retornou para a casa e foi recebido pelos brothers. Ele contou para Juliano Floss o que ouviu na mensagem. "Imunidade", sugere o dançarino. "Tomara. Ou, então, Paredão", responde Babu Santana. No entanto, a real dinâmica do Big Fone será diferente, exigindo que quem atenda chegue a um consenso. A seguir, confira como será o Big Fone nesta semana:

BBB 26: Que horas irão tocar os próximos Big Fones?

O primeiro Big Fone tocou durante a exibição do programa na TV nesta quinta, 29, e foi Breno quem atendeu ao chamado. Após ouvir a mensagem, o brother precisou escolher um participante para vetar de todas as provas da semana.

Ele escolheu Brigido, e o diretor de escola não participou da Prova do Líder e também não participará de nenhuma outra prova ao longo da semana, incluindo a Prova do Anjo e o Bate e Volta, caso o participante vá ao Paredão.

Além dos dois chamados, o Big Fone ainda irá tocar mais duas vezes: durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 30, e no sábado, 31. No programa de sábado, que começa às 22h25, os três participantes que atenderam aos Big Fones serão chamados ao Confessionário e deverão entrar em consenso para mandar uma pessoa para o Paredão.

BBB 26: como assistir ao vivo

De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.

Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:

  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
  • "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
  • "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.

Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.

No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.

Passo a passo para criar conta no Globoplay

  1. Acesse o navegador minhaconta.globo.com
  2. Entre com a sua conta Google ou Facebook
  3. Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
  4. Informe seus dados  

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

