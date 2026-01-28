Resumo BBB 26: o que aconteceu na após eliminação de Matheus

BBB 26: veja o que aconteceu na madrugada após eliminação de MatheusMesmo com resultado "previsto" pelos participantes, madrugada de quarta-feira, 28, foi agitada com novas conversas sobre alianças e votos. Confira o que aconteceu:
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) se despediu de mais um brother nesta terça-feira, 27, com a eliminação de Matheus Moreira. O participante se colocou em diversas polêmicas, entre elas ter assumido o papel de adversário de Ana Paula Renault, chamando-a de “patroa” de Milena.
Com ele fora do jogo, a casa mais vigiada do Brasil começou a se movimentar para mais uma semana que pode finalmente colocar Ana Paula no paredão pela primeira vez na temporada.
Confira o que aconteceu nesta madrugada, 28, no Big Brother Brasil 26:
BBB 26: Confira como foi a eliminação de Matheus e o discurso de Tadeu
Ainda na noite de terça-feira, 27, Matheus foi eliminado com 79% dos votos em um paredão triplo com Brigido e Leandro. O brother, que entrou no jogo após passar seis dias no Quarto Branco, se tornou o favorito para sair após suas falas direcionadas a Ana Paula, que retrucou no ao vivo chamando-o de “lixo”.
Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt fez referência ao uso da palavra “patroa” que Matheus imputou à relação de Ana Paula e Milena. O acontecimento rachou o grupo de aliados de Ana Paula, que apontou o racismo estrutural implícito naquele discurso em uma conversa com Milena.
“Aí dentro, cada palavra conta muito. Uma palavra errada tem o peso muito grande. Uma palavra pode afetar muito muitas pessoas, aí dentro e aqui fora. Uma palavra dita por vocês pode ser uma linda inspiração, mas pode, também, ser o motivo de revolta, de decepção. Há palavras que permitem discussão; há outras que não têm contestação. São, no mínimo, desnecessárias, mas podem ser muito mais. Resta aceitar e aprender”, disse Tadeu Schmidt antes de anunciar Matheus como eliminado.
Com 79% dos votos, o brother deixou o game.
Logo após a saída do participante, Ana Paula comemorou a eliminação do rival e a permanência de Leandro, dizendo para ele gritar. Essa foi uma das poucas vezes em que os participantes comemoraram uma eliminação ainda no momento, prática que havia sido abolida em edições anteriores.
BBB 26: Eliminação de Matheus reverbera entre participantes
Mesmo sendo citado no discurso de Tadeu, Edilson Capetinha fez questão de enfatizar na cozinha que acredita que Ana Paula induziu Matheus ao erro na questão do uso da palavra “patroa”.
Em conversa com Alberto Cowboy sobre isso, ele disse que Aline e Matheus saíram por falas deles e não por causa da força de Ana Paula e Milena. “É boa essa soberba, às vezes, queima elas”, disse Cowboy.
O caso também foi discutido na cozinha entre Milena, Babu e Juliano. Lá, Babu disse que eles não podiam concluir que Matheus saiu por conta disso, mesmo Juliano frisando que o destaque foi o uso dessa palavra.
“Não, mano, a gente não sabe. Tem que dar o benefício da dúvida. Se você pegar o caminho da certeza e estiver errado, vai pra longe”, alertou Babu.
BBB 26: Ana Paula, Babu, Milena e Juliano falam sobre Jonas e Brigido
Durante a tarde de terça-feira, Milena e Jonas tiveram uma discussão em que Ana Paula se envolveu para defender sua aliada. Ele chegou a bloquear a porta enquanto eles conversavam e trouxe o fato de Ana Paula ter sido expulsa quando ela o chamou de burro.
Após a eliminação de Matheus, ela conversou na área externa com Babu, Chaiany e Milena sobre os comportamentos do brother.
“O grave foi o que ele fez com a Tia Milena dentro do quarto. E, de novo, depois do paredão do Matheus, a Tia Milena explicando o que aconteceu com ela e ele rindo da Tia Milena. E a casa se fez de desentendida, não é possível”, disse Ana Paula.
Babu concordou com ele por já ter discutido com Jonas depois de ele ter sido falso com Solange Couto.
Outro brother que foi assunto na conversa foi Brigido, depois de Juliano explicar que não queria mais conversar com ele no jogo, após ele ter tentado ouvir conversa dele.
“Acontece que eu jamais vou entregar o que ele quer. Ele queria que eu perguntasse porque sou a inimiga número um, que eu colocasse ele no Sincerão”, disse Ana Paula.
BBB 26: Breno e outros Pipocas conversam sobre o jogo
Com 21 participantes na casa, Breno disse que “sem poder votar no Brigido, ficaria sem escolha”, ao que Samira retrucou dizendo que já tinha várias escolhas de voto.
Em seguida, com Marciele e Marcelo, os participantes tentaram adivinhar quem seriam os alvos do próximo paredão, citando Gabriela e Chaiany.
Breno levantou a possibilidade de Cowboy ir para o paredão caso Leandro vire o líder. Nesse cenário, ele diz para “colocar a trindade no paredão”, citando os veteranos do jogo.
Samira também disse estar com medo de ser “cancelada” por vir da Casa de Vidro do Sul, assim como Matheus e Pedro, mas foi acalmada pelos seus aliados.
