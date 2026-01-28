Resumo BBB 26: o que aconteceu na após eliminação de Matheus

Madrugada após eliminação de Matheus teve conversas sobre novos alvos da casa e brigas recentes. Veja o que aconteceu / Crédito: Divulgação/Globo

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) se despediu de mais um brother nesta terça-feira, 27, com a eliminação de Matheus Moreira. O participante se colocou em diversas polêmicas, entre elas ter assumido o papel de adversário de Ana Paula Renault, chamando-a de “patroa” de Milena. Com ele fora do jogo, a casa mais vigiada do Brasil começou a se movimentar para mais uma semana que pode finalmente colocar Ana Paula no paredão pela primeira vez na temporada.

Confira o que aconteceu nesta madrugada, 28, no Big Brother Brasil 26:

Ainda na noite de terça-feira, 27, Matheus foi eliminado com 79% dos votos em um paredão triplo com Brigido e Leandro. O brother, que entrou no jogo após passar seis dias no Quarto Branco, se tornou o favorito para sair após suas falas direcionadas a Ana Paula, que retrucou no ao vivo chamando-o de "lixo". Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt fez referência ao uso da palavra "patroa" que Matheus imputou à relação de Ana Paula e Milena. O acontecimento rachou o grupo de aliados de Ana Paula, que apontou o racismo estrutural implícito naquele discurso em uma conversa com Milena.

“Aí dentro, cada palavra conta muito. Uma palavra errada tem o peso muito grande. Uma palavra pode afetar muito muitas pessoas, aí dentro e aqui fora. Uma palavra dita por vocês pode ser uma linda inspiração, mas pode, também, ser o motivo de revolta, de decepção. Há palavras que permitem discussão; há outras que não têm contestação. São, no mínimo, desnecessárias, mas podem ser muito mais. Resta aceitar e aprender”, disse Tadeu Schmidt antes de anunciar Matheus como eliminado. 1) MATHEUS ELIMINADO



Com 79% dos votos, o brother deixou o game.



Veja o discurso de Tadeu pic.twitter.com/0LQt14SlEF — Tracklist (@tracklist) January 28, 2026 Logo após a saída do participante, Ana Paula comemorou a eliminação do rival e a permanência de Leandro, dizendo para ele gritar. Essa foi uma das poucas vezes em que os participantes comemoraram uma eliminação ainda no momento, prática que havia sido abolida em edições anteriores.

BBB 26: Eliminação de Matheus reverbera entre participantes Mesmo sendo citado no discurso de Tadeu, Edilson Capetinha fez questão de enfatizar na cozinha que acredita que Ana Paula induziu Matheus ao erro na questão do uso da palavra “patroa”. Em conversa com Alberto Cowboy sobre isso, ele disse que Aline e Matheus saíram por falas deles e não por causa da força de Ana Paula e Milena. “É boa essa soberba, às vezes, queima elas”, disse Cowboy. 20) Cowboy diz que Aline é Matheus saíram por falas deles e não por causa de Ana Paula e Milena.



Cowboy: “É bom. Essa soberba, às vezes, queima elas”



pic.twitter.com/1ym9WlV3q4