Resumo BBB 26: tudo o que aconteceu após a Prova do Líder

Após Babu se tornar o segundo líder da temporada, madrugada foi marcada por articulações entre os brothers para definir próximo paredão. Confira o que aconteceu
A segunda semana do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) foi movimentada com Sincerão, a eliminação de Aline Campos e a Prova do Líder na quinta-feira, que definiu Babu como líder. Durante a madrugada desta sexta-feira, 23, a casa se articulou para escolher os alvos para o próximo paredão que não terá bate e volta.

Entre os destaques está Matheus prometendo “expor” Ana Paula Renault ao vivo, posicionando-se como novo rival da participante. Enquanto isso, a casa se divide em alianças conforme o jogo se acirra.

Confira o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira no BBB 26:

Resumo

Após ser premiado com o posto de Líder, Babu montou seu VIP e compartilhou estratégias com Alberto Cowboy sobre Ana Paula Renault e Matheus
Matheus foi sugerido como voto da casa por Maxiane
Para se defender, Matheus se aliou a Sol Vega e planeja expor Ana Paula no próximo Sincerão por ser a "patroa" de Milena


BBB 26: Babu é o líder da semana e monta seu VIP

Depois de passar a maior parte das semanas na Xepa durante o Big Brother Brasil 20, Babu conquistou sua primeira liderança como veterano no Big Brother Brasil 26. O ator comemorou a vitória emocionado, enquanto a casa inteira o abraçava e gritava seu nome.

Com o colar do líder, Babu também montou seu VIP, escolhendo Solange, Juliano, Marcelo, Breno, Milena, Edilson e Alberto para o grupo.

Os outros participantes foram automaticamente colocados na Xepa. Um detalhe curioso é que, após a vitória, não houve a distribuição das pulseiras de Mira do Líder.

BBB 26: Casa se articula para indicar Matheus ao Paredão

Sem a dinâmica de Mira do Líder e da prova Bate e Volta, a casa precisa escolher com cuidado quem vai ser o indicado, e, ao que as conversas indicam, Matheus deve ser o próximo alvo por suas falas polêmicas.

Durante a madrugada, o próprio participante reconheceu que “já está com certeza no paredão” e que vai caprichar no Sincerão.

Quem articulou o participante como indicado pela maioria foi Maxiane, que em conversa com Ana Paula, Samira, Milena, Marciele e Breno, disse que eles deviam votar em Matheus.

Brigido é mencionado como um possível alvo, mas Matheus passa a ser considerado pela sua “coragem” de entrar em embates.

BBB 26: Babu discute estratégia de jogo com Alberto Cowboy

Apesar de falar que gostava de Ana Paula Renault, Babu conversou com Alberto Cowboy sobre a participante e comentou que ela tenta desestabilizar os participantes, comparando-a com Brigido. “Ela tentou me desestabilizar e eu quebrei ela. Se deixar ela falando para as paredes, o jogo dela não funciona”, disse Babu.

Sozinhos no quarto do líder, os dois falaram de outros participantes, como Matheus, a quem Babu disse achar que ele está “queimadaço lá fora” por estar “falando muita besteira”.

“Ele se perdeu. Hoje, ele acabou de falar outra besteira. Ele meteu uma ali que o cara destratou a mina dele e falou: 'Foi nessa hora que tive que usar meu boxe. Aí é com violência”, disse Cowboy. Babu finalizou dizendo que Matheus já reproduziu um grito de futebol homofóbico ao lado de Breno.

BBB 26: Matheus faz aliança com Sol Vega e promete Sincerão agitado

Matheus se aproximou de Sol Vega pelo ranço em comum contra Ana Paula Renault. Ambos discutiram sobre os rumos para o próximo paredão, com Sol destacando que precisa “pensar na sua sobrevivência” no jogo, ao que Matheus completou: “Eu e tu temos que votar mais ou menos parecido”.

Além disso, o brother disse a Sol que as pessoas da casa consideram Chaiany e Leandro como jogadores fracos lá fora, mas que ele acredita que não.

Em conversa na área externa com ambos, Matheus disse que está preparando algo para o Sincerão, no qual anteriormente já havia dito que iria “expor” Ana Paula Renault como “patroa” de Milena, chegando a associá-la ao filme de terror “Corra!”.

BBB 26: Ana Paula fala para Milena descansar

Apesar das acusações, durante a madrugada, Milena quis lavar a louça do dia do VIP, mas Ana Paula conversou com ela e disse: “Deixa do jeito que está. Vai descansar!”.

Essa é a primeira vez que Milena faz parte do VIP e a louça em questão não havia sido suja por ela, mas a sister já falou que gosta de limpar as coisas na casa.

Ainda assim, com a ajuda de Cowboy, Ana Paula tirou Milena da cozinha para que elas fossem fazer outras coisas, reiterando: “Isso não tem nada a ver com você”.

BBB 26: como assistir ao vivo

De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.

Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:

  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
  • "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
  • "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.

Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.

No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.

Passo a passo para criar conta no Globoplay

  1. Acesse o navegador minhaconta.globo.com

  2. Entre com a sua conta Google ou Facebook

  3. Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta

  4. Informe seus dados  

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

