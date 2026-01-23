Resumo BBB 26: tudo o que aconteceu após a Prova do Líder

BBB 26: tudo o que aconteceu na madrugada de sexta após a Prova do LíderApós Babu se tornar o segundo líder da temporada, madrugada foi marcada por articulações entre os brothers para definir próximo paredão. Confira o que aconteceu
A segunda semana do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) foi movimentada com Sincerão, a eliminação de Aline Campos e a Prova do Líder na quinta-feira, que definiu Babu como líder. Durante a madrugada desta sexta-feira, 23, a casa se articulou para escolher os alvos para o próximo paredão que não terá bate e volta.
Entre os destaques está Matheus prometendo “expor” Ana Paula Renault ao vivo, posicionando-se como novo rival da participante. Enquanto isso, a casa se divide em alianças conforme o jogo se acirra.
Confira o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira no BBB 26:
Resumo
Matheus foi sugerido como voto da casa por Maxiane
Para se defender, Matheus se aliou a Sol Vega e planeja expor Ana Paula no próximo Sincerão por ser a "patroa" de Milena
BBB 26: Babu é o líder da semana e monta seu VIP
Depois de passar a maior parte das semanas na Xepa durante o Big Brother Brasil 20, Babu conquistou sua primeira liderança como veterano no Big Brother Brasil 26. O ator comemorou a vitória emocionado, enquanto a casa inteira o abraçava e gritava seu nome.
Com o colar do líder, Babu também montou seu VIP, escolhendo Solange, Juliano, Marcelo, Breno, Milena, Edilson e Alberto para o grupo.
Os outros participantes foram automaticamente colocados na Xepa. Um detalhe curioso é que, após a vitória, não houve a distribuição das pulseiras de Mira do Líder.
BBB 26: Casa se articula para indicar Matheus ao Paredão
Sem a dinâmica de Mira do Líder e da prova Bate e Volta, a casa precisa escolher com cuidado quem vai ser o indicado, e, ao que as conversas indicam, Matheus deve ser o próximo alvo por suas falas polêmicas.
Durante a madrugada, o próprio participante reconheceu que “já está com certeza no paredão” e que vai caprichar no Sincerão.
Quem articulou o participante como indicado pela maioria foi Maxiane, que em conversa com Ana Paula, Samira, Milena, Marciele e Breno, disse que eles deviam votar em Matheus.
Brigido é mencionado como um possível alvo, mas Matheus passa a ser considerado pela sua “coragem” de entrar em embates.
BBB 26: Babu discute estratégia de jogo com Alberto Cowboy
Apesar de falar que gostava de Ana Paula Renault, Babu conversou com Alberto Cowboy sobre a participante e comentou que ela tenta desestabilizar os participantes, comparando-a com Brigido. “Ela tentou me desestabilizar e eu quebrei ela. Se deixar ela falando para as paredes, o jogo dela não funciona”, disse Babu.
Sozinhos no quarto do líder, os dois falaram de outros participantes, como Matheus, a quem Babu disse achar que ele está “queimadaço lá fora” por estar “falando muita besteira”.
“Ele se perdeu. Hoje, ele acabou de falar outra besteira. Ele meteu uma ali que o cara destratou a mina dele e falou: 'Foi nessa hora que tive que usar meu boxe. Aí é com violência”, disse Cowboy. Babu finalizou dizendo que Matheus já reproduziu um grito de futebol homofóbico ao lado de Breno.
BBB 26: Matheus faz aliança com Sol Vega e promete Sincerão agitado
Matheus se aproximou de Sol Vega pelo ranço em comum contra Ana Paula Renault. Ambos discutiram sobre os rumos para o próximo paredão, com Sol destacando que precisa “pensar na sua sobrevivência” no jogo, ao que Matheus completou: “Eu e tu temos que votar mais ou menos parecido”.
Além disso, o brother disse a Sol que as pessoas da casa consideram Chaiany e Leandro como jogadores fracos lá fora, mas que ele acredita que não.
Em conversa na área externa com ambos, Matheus disse que está preparando algo para o Sincerão, no qual anteriormente já havia dito que iria “expor” Ana Paula Renault como “patroa” de Milena, chegando a associá-la ao filme de terror “Corra!”.
BBB 26: Ana Paula fala para Milena descansar
Apesar das acusações, durante a madrugada, Milena quis lavar a louça do dia do VIP, mas Ana Paula conversou com ela e disse: “Deixa do jeito que está. Vai descansar!”.
Essa é a primeira vez que Milena faz parte do VIP e a louça em questão não havia sido suja por ela, mas a sister já falou que gosta de limpar as coisas na casa.
Ainda assim, com a ajuda de Cowboy, Ana Paula tirou Milena da cozinha para que elas fossem fazer outras coisas, reiterando: “Isso não tem nada a ver com você”.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4