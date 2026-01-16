Enquete BBB 26: quem deve sair no próximo paredão?Com eliminação tripla, a formação do primeiro paredão acontece neste domingo, 18. Vote em quem deve deixar o BBB 26
O Big Fone do BBB 26 tocou nesta quinta-feira, 15, e Marcelo atendeu. Com isso, ele ganhou imunidade e indicou um adversário ao Paredão. Pela regra do contragolpe, o escolhido também emparedou outro jogador.
Esse Paredão é a primeira eliminação tripla da edição. Apesar de estarem emparedados, os indicados ainda podem se salvar da eliminação. A formação oficial do acontece neste domingo, 18.
Saiba mais informações sobre a primeira eliminação tripla da edição e vote na enquete O POVO.
Enquete BBB 26: formação do paredão triplo
Marcelo escolheu Aline que, por sua vez, puxou Ana Paula Renault para a berlinda. A formação continua neste domingo, 18, com a indicação do Líder e a votação da casa.
No confessionário, os participantes justificam seus votos e, ao final, o mais votado se junta aos demais emparedados. Ainda no mesmo dia, ocorre a Prova Bate-Volta, oferecendo a chance de alguém escapar.
Os três restantes ficam à mercê da votação do público.
Enquete BBB 26: quem deve ser o 1º eliminado?
Enquanto o paredão oficial não é formado, enquetes evidenciam a preferência do público em relação a quem deve ser eliminado e deixar a casa mais vigiada do Brasil.
Vale reforçar que a enquete tem caráter exclusivamente consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.
Vote na enquete O POVO em quem deve deixar o programa logo na primeira semana.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4