Enquete BBB 26: quem deve sair no próximo paredão?

Primeiro Paredão do BBB 26 acontece neste domingo, 18; vote em quem será eliminado / Crédito: Reprodução/gshow

O Big Fone do BBB 26 tocou nesta quinta-feira, 15, e Marcelo atendeu. Com isso, ele ganhou imunidade e indicou um adversário ao Paredão. Pela regra do contragolpe, o escolhido também emparedou outro jogador. Esse Paredão é a primeira eliminação tripla da edição. Apesar de estarem emparedados, os indicados ainda podem se salvar da eliminação. A formação oficial do acontece neste domingo, 18.

Os três restantes ficam à mercê da votação do público. Enquanto o paredão oficial não é formado, enquetes evidenciam a preferência do público em relação a quem deve ser eliminado e deixar a casa mais vigiada do Brasil.