Enquete BBB 26: quem deve sair no próximo paredão?

Enquete BBB 26: quem deve sair no próximo paredão?

Com eliminação tripla, a formação do primeiro paredão acontece neste domingo, 18. Vote em quem deve deixar o BBB 26
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
O Big Fone do BBB 26 tocou nesta quinta-feira, 15, e Marcelo atendeu. Com isso, ele ganhou imunidade e indicou um adversário ao Paredão. Pela regra do contragolpe, o escolhido também emparedou outro jogador.

Esse Paredão é a primeira eliminação tripla da edição. Apesar de estarem emparedados, os indicados ainda podem se salvar da eliminação. A formação oficial do acontece neste domingo, 18.

Saiba mais informações sobre a primeira eliminação tripla da edição e vote na enquete O POVO.

Enquete BBB 26: formação do paredão triplo

Marcelo escolheu Aline que, por sua vez, puxou Ana Paula Renault para a berlinda. A formação continua neste domingo, 18, com a indicação do Líder e a votação da casa.

No confessionário, os participantes justificam seus votos e, ao final, o mais votado se junta aos demais emparedados. Ainda no mesmo dia, ocorre a Prova Bate-Volta, oferecendo a chance de alguém escapar.

Os três restantes ficam à mercê da votação do público.

Enquete BBB 26: quem deve ser o 1º eliminado?

Enquanto o paredão oficial não é formado, enquetes evidenciam a preferência do público em relação a quem deve ser eliminado e deixar a casa mais vigiada do Brasil. 

Vale reforçar que a enquete tem caráter exclusivamente consultivo e não interfere diretamente no resultado oficial do reality.

Vote na enquete O POVO em quem deve deixar o programa logo na primeira semana.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

