Participantes do BBB 26: quem é Marcel, Pipoca campeão do Sudeste

Marcel, do interior de São Paulo, foi o escolhido da Casa de Vidro Sudeste para entrar no elenco do BBB 26 / Crédito: Reprodução / Globo/ gshow

A formação do elenco do BBB 26 sofreu uma mudança inesperada. Marcel Lucena, escolhido pelo público para representar a região Sudeste, desistiu de entrar no reality. Com isso, Breno Corã, seu concorrente direto na Casa de Vidro, passou a integrar oficialmente o grupo Pipoca. A decisão foi confirmada ao vivo por Tadeu Schmidt, durante a programação da TV Globo, na tarde dessa segunda-feira, 12. Segundo o apresentador, a troca ocorreu poucas horas antes do início do confinamento.

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, Marcel Lucena, de 35 anos, é um dos participantes do grupo Pipoca do BBB 26. Após dois dias de confinamento na Casa Vidro do Sudeste, o advogado foi votado pelo público para integrar o elenco da edição. Um dia antes da revelação dos participantes oficiais, Lucena quase desistiu da competição. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, entrou ao vivo para informar sobre a possível desistência. Na hora de confirmar a decisão, o participante voltou atrás e permaneceu na dinâmica. Leia mais Que horas começa o BBB 26 hoje? Saiba onde assistir ao vivo e horário Sobre o assunto Que horas começa o BBB 26 hoje? Saiba onde assistir ao vivo e horário Sem medo de rejeição e do cancelamento, Marcel deseja ganhar o Big Brother para ajudar a família. Saiba mais sobre a história e motivações do participante, a seguir.

BBB 26: conheça a história de Marcel Marcel cresceu no interior de São Paulo, em Catanduva, há 386 km da capital, onde vive até hoje. Seu nascimento foi considerado um milagre pela família, já que sua mãe já havia tido cinco abortos anteriormente. Foi coroinha na infância e frequenta a igreja católica até hoje pelo menos duas vezes na semana. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Lucena sobe todo ano, em promessa, de joelhos a basílica. Aos 14 anos, Marcel já tinha começado a trabalhar como entregador de jornal, e, depois, como “office boy” para ajudar em casa.

Cursou Direito com a ajuda financeira de um amigo de seu pai e se formou aos 23 anos. Leia mais Pipocas no BBB 26: veja lista completa de participantes escolhidos Sobre o assunto Pipocas no BBB 26: veja lista completa de participantes escolhidos Hoje em dia, aos 35 anos, atua em um escritório focado em ações trabalhistas, o que conseguiu graças a um professor da faculdade, quem também cedeu parte de cima do escritório para Marcel morar temporariamente.