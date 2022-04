BBB 22: que horas começa hoje, 19/04, e dinâmica

Reality da TV Globo hoje, terça-feira, (19/04), terá mais uma eliminação no Paredão com Eliezer, Gustavo e P.A. Veja que horas começa o BBB 22 e as últimas notícias

O Big Brother Brasil (BBB 22) de hoje, terça-feira, 19 de abril (19/04), terá mais uma eliminação de paredão. Segundo a parcial do O POVO Gustavo deve ser o próximo a sair do reality apresentado por Tadeu Schmidt, com 66% dos votos, em berlinda com Eliezer e Paulo André (PA).

Um total de 6 participantes ainda compõem o elenco desta edição de 2022. O cearense Vinicius, do grupo pipoca, já foi eliminado. Diariamente a emissora transmite o programa, além de momentos extras nas redes sociais e no serviço de streaming Globoplay. Agora, Larissa e Gustavo, da casa de vidro, também fazem parte do elenco do reality show, mas Larissa já foi eliminada do reality.

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 19/04?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta terça-feira (19/04), a partir das 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília), após a novela Pantanal.

Programa terá mais uma eliminação de paredão: entre Eliezer, Gustavo e P.A quem deve ser eliminado? O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

