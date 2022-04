Lumena Aleluia, DJ e ex-BBB, tem presença confirmada no Gandaia em junho

Lumena Aleluia, que é DJ e ex-participante do Big Brother Brasil, se apresentará no Gandaia Club em junho

Lumena Aleluia marca presença na noite de Fortaleza: no dia 11 de junho, ela estará no Gandaia Club e se apresentará como DJ. A também influenciadora digital ficou conhecida por participar do Big Brother Brasil 2021.

Em publicação nas redes sociais, Victor Wes, produtor e proprietário do Gandaia Club, confirmou a informação. “Programação de maio do Gandaia Club já tá pronta! Agora vou começar junho e julho. No dia 11 de junho, já tem Lumena Aleluia confirmada. O que mais será que vem aí?”, adiantou.

A venda de ingressos antecipada deve ser divulgada em breve no perfil do Instagram do estabelecimento. Para os próximos meses, também foram confirmados nomes como Urias e Melody.

Lumena Aleluia é uma DJ e psicóloga baiana que ficou conhecida nacionalmente por sua participação no BBB 21. Ela foi um dos grandes nomes da edição por causa de sua aliança com Karol Conká.



Lumena Aleluia em Fortaleza

Quando: sábado, 11 de junho

Onde: Gandaia Club (rua Dragão do Mar, 73 - Praia de Iracema)

Mais informações: Instagram @gandaiaclub

