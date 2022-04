BBB 22: Gustavo afirma que Arthur Aguiar se faz de vítima e excluído

Arthur não aceitou a justificativa de voto dos colegas no último paredão e brigou com Scooby após a saída de Jessi

Jessi foi a última mulher a ser eliminada do Big Brother Brasil 22, mas os conflitos entre os homens seguem na casa mais vigiada do Brasil. Após voltar do último paredão, Arthur Aguiar continuou discutindo com os colegas de confinamento sobre a justificativa de voto que o levou à berlinda.

Antes da formação do paredão de sexta-feira, 15, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby decidiram votar na pessoa que estava há mais tempo sem enfrentar o paredão, caso tivessem que escolher entre o grupo de amigos. Foi aí que optaram por Arthur e desconsideraram o paredão falso, já que o ator não teve chances de sair e foi escolhido pelo público para permanecer no reality.

Arthur só soube o motivo após ser indicado e chegou a discutir com os colegas na ocasião, por acreditar que o paredão falso deveria sim ser considerado. Na madrugada desta segunda-feira, 18, o ator relembrou a situação e teve uma discussão com Pedro Scooby.

Enquanto isso, Gustavo, Douglas Silva e Paulo André ouviam a briga na varada e opinaram sobre o conflito. "Caramba, que resenha. Estão falando a mesma coisa, está em looping", declarou Douglas. "Os dois viajaram", completou.

Gustavo criticou a postura de Arthur. "Me desculpa, mas o Arthur viaja demais. Ele tem um complexo... Absurdo, cara", afirmou. "'Vocês combinaram de votar em mim', pô. A gente fez um critério em que todo mundo iria passar pelo paredão", explicou.

"Todo mundo ia passar, como todo mundo está passando. Exatamente. Se a gente verbaliza uma parada e não tem problema nenhum. Se esse momento já ia chegar, qual é a chateação agora?", disse Douglas. "Ele quer sempre se colocar no lugar de excluído, vítima, de perseguição", afirmou Gustavo.

Em determinado momento, todos os brothers chegaram a se reunir na cozinha e participar da discussão, onde Gustavo repetiu sua opinião para Arthur ouvir. “Você está querendo pagar de excluído”, disparou. “É, pô, desde o início to querendo”, rebateu o ator. “Está mesmo”, completou Gustavo.

