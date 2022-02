Tiago Abravanel aperta botão de desistência e deixa o 'BBB 22'

Sozinho, o participante apertou o botão de desistência do 'BBB 22' na tarde deste domingo, 27, e se despediu dos cômodos da casa: "Acabou para mim"

Tiago Abravanel, participante do Big Brother Brasil (BBB) 22, apertou o botão de desistência do reality na tarde deste domingo, 27, e deixou a disputa pelo prêmio milionário para trás. Sozinho, ele se despediu dos cômodos da casa e afirmou: "Acabou para mim". Agora, 15 participantes seguem confinados na 22ª edição do programa.

O botão de desistência do reality fica localizado na sala de estar da casa, ficando aceso em momentos específicos. Ao ser apertado, ele elimina o participante imediatamente do programa. Tiago é o segundo participante a sair da edição sem passar por voto do público, sendo Maria a primeira após ser expulsa por agressão.

Em conversa com Brunna, Larissa e Eslovênia no dia 18 de fevereiro, o ex-brother chegou a confessar que já tinha pensado em apertar o botão de desistência duas vezes. "Eu já pensei em apertar o botão. Eu, antes de começar o programa, falei: 'Não aperto o botão nem a pau'. Mas duas vezes acho que já me passou a ideia de apertar o botão", disse Tiago.

