BBB 22: Rafa Kalimann doa 10 mil reais para festa e assunto viraliza

Após o fim de cada edição do Big Brother Brasil, a equipe se une para fazer uma festa e comemorar os resultados do reality show

Sempre que uma edição do Big Brother Brasil acaba, a equipe do reality show se reúne para comemorar os resultados. No evento, cada apresentador doa o quanto quiser para contribuir com a organização da festa.

Neste ano, a primeira a fazer a doação foi a influenciadora digital e ex-participante, Rafa Kalimann, que deu R$10 mil. A situação, porém, rendeu comentários engraçados entre os famosos e se tornou pública por causa de Paulo Vieira.

vai ter uma festa dos funcionários do bbb né



aí parece que é tradição os apresentadores doarem uma grana pra galera turbinar a festa



aí tava, assim, aquele climãozinho de “quanto será que é um valor bom que eu vou sair amado pela equipe mas sem sair endividado?” Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 18, 2022

O comediante escreveu no Twitter: “vai ter uma festa dos funcionários do BBB. Aí parece que é tradição os apresentadores doarem uma grana pra galera turbinar a festa. Aí tava, assim, aquele climãozinho de ‘quanto será que é um valor bom que eu vou sair amado pela equipe, mas sem sair endividado?’”.

Ele explicou que estava esperando Tadeu Schmidt se pronunciar sobre seu valor para que pudesse saber o quanto doar. “Eu posso facilmente dar 10% do valor que Tadeu der. É lícito. É até falta de educação eu dar mais”, disse.

EU E DANI TAMO EM DESESPERO pic.twitter.com/j4VnLNP3ut — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 18, 2022

Mas a primeira a dar o dinheiro foi Rafa Kalimann, e Paulo Vieira expôs o desespero entre ele e Dani Calabresa em conversa do Whatsapp. “Eu vou roubar um tênis da Rafa Kalimann e doar para a festa”, brincou a comediante.

O humorista também falou com Rafael Portugal e Ana Clara para ter mais informações sobre o dinheiro que os dois dariam.

No fim, disse: “se a Rafa Kalimann não voltar atrás nesse valor, sei lá, dizer que digitou errado… não sei. Minha única salvação é ir pro trending topics com ‘Paulo Vieira merece respeito’”.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB 22: Gustavo afirma que Arthur Aguiar se faz de vítima e excluído

"Fofocas atrapalharam", diz Marina Ruy Barbosa sobre relação com Marquezine

Tags