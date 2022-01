BBB 22: Douglas Silva é o primeiro líder da temporada

Estagiária do O POVO Online

Douglas e Rodrigo participaram de prova de sorte para decidir o cargo de liderança no jogo. Participante do grupo camarote venceu prova do Líder e do Anjo da tarde desta sexta, 21 (21/01)

O primeiro líder do Big Brother Brasil (BBB 22) é o ator Douglas Silva, do grupo camarote. Escolha foi feita durante a noite desta sexta-feira, 20, durante a edição ao vivo do programa na TV Globo. Rodrigo foi escolhido como o Anjo da semana e levou R$ 10 mil.

Dupla participou de prova de sorte para decidir o brother que ocuparia o cargo de liderança da casa. Ambos deveriam escolher uma chave para ligar um carro - de 6 chaves, apenas uma era a correta. Além da liderança, Douglas também ganhou um carro 0 KM.

Com a escolha do anjo, os Monstros da semana também foram definidos: coube a Eli e Naiara Azevedo cumprirem a missão da primeira semana de jogo da temporada de 2022. Enquanto o anjo é autoimune, Rodrigo não pode ser votado pelos outros participantes da casa na formação do primeiro paredão, que será amanhã, 23 (23/01). Cabe ao líder decidir uma pessoa para ir para a berlinda, além de dividir a casa entre os grupos Xepa e VIP.

Douglas, inclusive, venceu sua segunda prova em menos de 24h: o ator já estava imune após vencer a prova entre o grupo camarote na noite da última quinta-feira, 20, ao lado de Arthur Aguiar. O ator e pai de Sofia Cardi Aguiar está imune e não poderá ser votado na formação do paredão.

BBB 22: quem está no VIP e na Xepa? (21/01)

VIP:

Líder: Douglas Silva



Douglas Silva Pedro Scooby

Tiago Abravanel

Paulo André Camilo

Lucas

Rodrigo

Luciano

Xepa:

Monstros: Eli e Naiara

Eli e Naiara Arthur Aguiar

Bárbara

Brunna

Eslovênia

Jade

Jessilane

Laís

Linn

Maria

Natália

Vinícius

