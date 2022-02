BBB 22: Jade é a terceira líder do programa; Naiara vai para o paredão

A disputa da prova aconteceu nesta quinta, 3, com jogo da memória; final ficou entre Jade e cearense Vyni, e só foi decidida após 13 rodadas, com vitória da influencer

Jade Picon, do grupo Camarote, é a terceira líder do Big Brother Brasil (BBB 22). Participantes fizeram prova nesta quinta-feira, 3 de fevereiro (03/02), na edição ao vivo do programa na TV Globo.

Os participantes foram divididos em três grupos e disputaram três rodadas. Em uma espécie de jogo da memória, cada participante deveria pegar um produto no carrinho de compras e identificar em um telão a última posição no qual o obeto apareceu. A cada acerto, um ponto era computado.

A disputa teve uma fase classificatória e uma Final. No primeiro grupo, passaram para a segunda fase Tiago Abravanel, que foi líder na última semana, e o cearense Vyni. No segundo grupo, Jade e Natália foram classificadas; no último grupo, as finalistas foram Linn e Eslovênia. Por fim, ganhava a prova quem alcançasse três pontos primeiro.

Na primeira rodada, Eslovênia não pontuou, enquanto Jade, Tiago, Linn, Vyni e Natália ganharam um ponto cada. Na segunda rodada, Linn não pontuou, o que a eliminou na terceira rodada junto de Eslô. Sobraram no páreo Natália, Vyni, Tiago e Jade, no que Abravanel errou o produto escolhido.

Ao todo, a disputa se alongou por 13 rodadas. As três últimas foram disputadas por Jade e Vinicius. A influencer acertou o round final, levando a liderança da semana.

Após a prova, Tiago Abravanel, líder anterior, entregou o colar do líder para Jade. Ela teve, então, que escolher quatro participantes para receberem "consequências", que estavam escritas em pergaminhos fechados - o apresentador Tadeu Schmidt não informou se os papéis tinham surpresas positivas ou negativas. Ela decidiu por Jessilane, Lucas, Naiara e Natália. Veja

O primeiro pergaminho foi pego por Natália. Ele concedeu imunidade à designer de unhas: Natália não poderá ser escolhida para o paredão ;

; Jessilane pegou o segundo papel. A consequência da professora foi ser mandada para a xepa ;

; A cantora Naiara foi a terceira a escolher. O papel enviava o portador diretamente para a berlinda. Portanto, Naiara está no terceiro paredão do BBB 22 ;

; Lucas ficou com o último pergaminho. O conteúdo era ser colocado no grupo VIP.

Após a seleção, Jade pegou as pulseiras do líder. As primeiras, pelo resultado da prova e dos pergaminhos, foram para ela e Lucas. As outras quatro escolhas de Jade para o VIP foram Bárbara, Eliezer, Laís e Vinicius.



BBB 22: quem está no VIP e na Xepa? (03/02)

VIP

Líder: Jade Picon



Jade Picon Lucas (pergaminho)



Bárbara (escolha da líder)

Eliezer (escolha da líder)

Laís (escolha da líder)

Vinicius (escolha da líder)

Xepa

Arthur

Brunna



Douglas

Eslovênia

Jessilane (pergaminho)

Linn

Maria

Naiara

Natália

Paulo André

Pedro Scooby

Tiago Abravanel

BBB 22: os paredões da edição

Primeiro paredão: Luciano, Naiara e Natália; Luciano foi eliminado

Luciano, Naiara e Natália; foi eliminado Segundo paredão: Rodrigo, Natália e Jessilane; Rodrigo foi eliminado

Rodrigo, Natália e Jessilane; foi eliminado Terceiro paredão: Naiara confirmada pelo pergaminho

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

Douglas Silva; ele indicou Segundo líder: Tiago Abravanel; ele indicou Rodrigo

Tiago Abravanel; ele indicou Terceira líder: Jade Picon



O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

BBB 22: lista de participantes

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido todos os dias a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, com transmissão aberta na televisão brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e está prevista para ter mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100 dias de interação entre os participantes. Porém, informação ainda não foi confirmada pela produção da TV Globo. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva

