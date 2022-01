BBB 22 ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre os participantes

Finalmente a espera acabou: hoje estreia a nova edição do Big Brother Brasil (BBB 22) nesta segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). Nesta temporada, o programa inicia com diversas novidades tanto na apresentação do programa quanto nas dinâmicas - o apresentador Tadeu Schmidt assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 22 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote.

Antes da estreia, alguns spoilers foram revelados ao longo dos últimos dias pelo diretor do programa, Boninho. Uma das dicas trazia um vídeo com as mãos dos participantes e outra confirmava a participação de um cearense nesta edição do reality. Ainda, a nova casa do programa mais famoso da televisão brasileira também terá um botão de desistência.

O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão - o prêmio, inclusive, facilmente pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo. Em 2022, o programa deve bater um novo recorde com patrocínios fixos.

BBB 22: que horas começa o programa?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para estrear na noite desta segunda-feira, (17/01), a partir das 22h25min (horário de Brasília). O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 22:

Segunda-feira: a partir das 22h45min (horário de Brasília)

Terça-feira: a partir das 22h35min (horário de Brasília

Quarta-feira: a partir das 22h40min (horário de Brasília)

Quinta-feira: a partir das 22h20min (horário de Brasília)

Sexta-feira: a partir das 22h45min (horário de Brasília)

Sábado: horário ainda não divulgado

Domingo: horário ainda não divulgado

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido de segunda à sexta, a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, com transmissão aberta na televisão brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente.

Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB: confira a retrospectiva

Estreia do BBB 22: quando começa e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

