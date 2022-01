BBB 22: Tiago Abravanel é o segundo líder da semana

Brother participou de prova do líder com o surfista Pedro Scooby, que está imune. A disputa da prova aconteceu nesta quinta, 27

O segundo líder do Big Brother Brasil (BBB 22) é Tiago Abravanel, do grupo camarote. Os brothers participaram da prova nesta quinta-feira, 27 (27/01), na edição ao vivo do programa na TV Globo. A disputa foi em dupla e o outro vencedor, Pedro Scooby, ganhou imunidade por mais uma semana.

Divididos em duplas, os participantes deveriam montar um sanduíche com as peças disponíveis. A melhor dupla ganhava os benefícios. Três participantes não jogaram a prova por terem sido vetados pelo antigo líder, Douglas. Rodrigo, Bárbara e Eli não disputaram a dinâmica desta quinta.

Na primeira rodada, as melhores duplas da fase foram Arthur Aguiar e Douglas Silva; e a dupla de Laís e Eslovênia. Já na segunda fase, a dupla de Scooby e Abravanel se mantiveram na frente junto com a dupla de Jade Picon e de Linn. Naiara Azevedo, que estava de dupla com Jessi, chegou a tentar encaixar forçadamente um dos ingredientes, enquanto Brunna e Maria não conseguiram nenhum ingrediente. Mas por fim, a dupla de Pedro e Tiago foi a primeira a finalizar a prova, enquanto as integrantes do camarote garantiram a segunda vaga de duplas para a semifinal.

Arthur e Scooby foram os primeiros a encaixarem as peças do sanduiche. Logo Jade e Linn conseguiram encaixar algumas peças e ficaram no páreo com Tiago e o surfista, mas a dupla do camarote foi mais rápida em finalizar o sanduíche. Na sequência, elas terminaram o montagem, mas a liderança foi ganha pela dupla de Pedro e de Tiago.

Confira as duplas da prova do líder de hoje (27/01):

Arthur Aguiar e Douglas Silva

Paulo André e Vinicius

Eslovênia e Laís

Natália e Lucas

Brunna Gonçalves e Maria

Jessilane e Naiara Azevedo

Jade Picon e Linn da Quebrada

Tiago Abravanel e Pedro Scooby



BBB 22: quem está no VIP e na Xepa? (30/01)

VIP:

Líder: Tiago Abravanel



Pedro Scooby

Douglas Silva



Arthur Aguiar

Jade Picon

Linn da Quebrada

Xepa:

Paulo André Camilo

Lucas

Rodrigo

Eli

Naiara

Bárbara

Brunna

Eslovênia

Jessilane

Laís

Maria

Natália

Vinícius

