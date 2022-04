BBB 22: Douglas é o líder da semana

Douglas Silva, do grupo Camarote, é o décimo terceiro líder do Big Brother Brasil (BBB 22). Participantes fizeram prova nessa quinta-feira, 7 de abril (07/04), na edição ao vivo do programa na TV Globo.



Sobre o assunto Yudi Tamashiro revela que deu conselhos a Arthur Aguiar antes do BBB 22

BBB 22: veja cronograma de sábado, 09/04, e domingo, 10/04

BBB 22: que horas começa hoje, 08/04, e dinâmica

A prova foi um jogo de memória: os participantes receberam quatro cards e deveriam escolher, em um painel com números entre 1 a 60, um bloco. Um ponto era marcado a cada figura correspondente. Vencia a prova quem marcasse quatro pontos primeiro. Mas quem pegasse o poder do hialurônico, poderia eliminar um jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arthur e Natália chegaram a empatar com dois pontos cada, mas P.A também conseguiu o empate com a dupla. Lina também conseguiu chegar a dois pontos e logo chegou ao terceiro ponto. Mas Gustavo conseguiu o poder especial e eliminou a sister da dinâmica.

Em seguida, Eliezer e Jessilane chegaram ao segundo ponto. Paulo André foi a três, e os demais participantes não pontuaram.

Na rodada seguinte, Douglas e Gustavo também conquistaram o terceiro ponto. Na última rodada, Douglas concluiu a prova e conquistou a liderança.

VIP e Xepa de Douglas Silva, 13º líder do BBB 22

Com a vitória, Douglas pôde escolher três participantes para o VIP, que vão acompanhar o ator no quarto do líder. Ele decidiu levar Arthur, Gustavo e Pedro Scooby. Os demais participantes ficam na xepa até a próxima prova do líder. Veja a lista completa:

VIP

Douglas (líder)

Arthur

Gustavo

Pedro Scooby

Xepa

Eliezer

Jessilane

Lina

Natália

Paulo André

BBB 22: os paredões da edição

BBB 22: os líderes da edição

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e vai ter 100 dias de interação entre os participantes. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva

Tags