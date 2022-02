BBB 22: Após agredir Natália, Maria é expulsa do reality show

Após agredir Natália durante o jogo da discórdia de segunda-feira, 14 de fevereiro, Maria foi eliminada do Big Brother Brasil 22. Na dinâmica, os participantes jogavam um balde de água suja em seu oponente, mas Maria acabou batendo o objeto na cabeça da mineira. O caso repercutiu a madrugada inteira com internautas pedindo a expulsão da sister e a equipe da atriz se pronunciou. No Twitter, o termo "agressão" apareceu entre os tópicos mais debatidos no País.

Ao receber a notícia da expulsão, Natália ficou abalada, chorou e foi consolada por Jessi e Bárbara. "Eu não falei nada no raio-x", apontou, explicando que não pediu a eliminação da cantora no confessionário. Já Maria chegou a pedir desculpas pela atitude durante o raio-x.

Na madrugada, a atriz tinha admitido que foi agressiva em conversa com Vyni. "Ela (Natália) me deixou com muito ódio, não raciocinei na hora que eu fiz e (...) sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa. O Arthur foi a mesma coisa", declarou.

Antes mesmo da expulsão, a equipe da artista havia se pronunciado. "Na noite de hoje, segunda-feira, 14, durante o Jogo da Discórdia, pela dinâmica proposta, Maria precisou jogar a água de balde em Natália. E, ao jogar a água, o objeto atingiu Natália. No momento em que Maria percebeu o ocorrido, se desculpou imediata e diretamente à Natália. Contestada pelo apresentador, Natália respondeu: ‘Está tudo bem, senti um pouco de agressividade, mas está tudo bem!", defendeu o comunicado da cantora.

"Após a transmissão ao vivo, Maria reconheceu sua atitude agressiva e reforçou que não teve a intenção de atingir Natália. Nós, da equipe Maria, ficamos tristes com a situação, lamentamos o ocorrido e fortalecemos nosso posicionamento contra qualquer atitude agressiva. Nos colocamos à disposição à Natália, seus familiares e sua equipe", finalizou.

Durante a transmissão ao vivo, a artista chegou a afirmar que o balde havia escorregado de sua mão. No entanto, internautas acreditam que Maria bateu com o balde de propósito após repercutir o vídeo do momento. Após o ao vivo, ela chegou admitir que foi agressiva em uma conversa com Vyni.

Essa não é a primeira vez que Maria está sendo acusada de agredir um participante. No jogo da discórdia anterior, onde os brothers deveriam colocar placas na testa de seu oponente com alguma acusação, internautas apontaram que a atriz havia sido violenta e aproveitado para dar um tapa ao colocar a placa em Arthur Aguiar.

