Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar? Veja votação parcial

Atriz venezuelana Gaby Spanic lidera com mais de 40% dos votos em enquete não oficial; nova temporada estreou com elenco diverso e dinâmicas inéditas
A 17ª temporada do reality show A Fazenda já movimenta as redes sociais e o público com estreia na noite da última segunda-feira, 15 de setembro. A edição, transmitida pela Record TV, trouxe novidades na dinâmica e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes.

Apesar do início recente, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto ao possível vencedor da edição.

A atriz venezuelana Gaby Spanic aparece na liderança com ampla vantagem: 41,53% dos votos. Na sequência, estão Kathy Maravilha (17,52%) e Yoná Sousa (8,24%).

Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.

 

A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (16/09)

Confira os colocados na pesquisa:

  1. Gaby Spanic – 41,53%
  2. Kathy Maravilha – 17,52%
  3. Yoná Sousa – 8,24%
  4. Toninho Tornado – 4,99%
  5. Ray Figliuzzi – 4,52%
  6. Guilherme Boury – 3,25%
  7. Will Guimarães – 2,90%
  8. Michelle Barros – 2,78%
  9. Wallas Arrais – 2,78%
  10. Nizam – 2,55%
  11. Tamires Assis – 1,62%
  12. Duda Wendling – 1,28%
  13. Dudu Camargo – 0,93%
  14. Saory Cardoso – 0,93%
  15. Shia Phoenix – 0,93%
  16. Fernando Sampaio – 0,81%
  17. Gabily – 0,58%
  18. Creo Kellab – 0,35%
  19. Maria Caporusso – 0,35%
  20. Martina Sanzi – 0,35%
  21. Luiz Mesquita – 0,23%
  22. Walério Araújo – 0,23%
  23. Fabiano Moraes – 0,12%
  24. Renata Muller – 0,12%

Carol Lekker, Miss Bumbum 2022, e Matheus Martins, modelo e ator, são os dois infiltrados dessa edição.

Elenco de A Fazenda 17: famosos da TV, da música e da internet

A edição deste ano reúne 24 peões e dois infiltrados, que entraram no confinamento direto, sem processo de seleção prévio como o Paiol, presente em anos anteriores. O elenco é formado por celebridades de diferentes áreas, como televisão, música, esporte e redes sociais.

Entre os nomes confirmados estão:

  • a jornalista Michelle Barros, ex-TV Globo;
  • o cantor Wallas Arrais;
  • o influenciador digital Ray Figliuzzi;
  • o ator Guilherme Boury; e
  • Nizam Hayek, ex-BBB 24.

Gaby Spanic, protagonista da novela "A Usurpadora", é uma das apostas da Record para ampliar o alcance da atração no público latino-americano. A presença da atriz tem gerado repercussão nas redes e pode estar diretamente ligada à sua liderança na enquete.

A Fazenda 17: dinâmica inédita e prêmio milionário

Nesta edição, a direção do programa optou por extinguir o Paiol, tradicional “fase de repescagem” de participantes. Todos os nomes anunciados já estão oficialmente no jogo. Além disso, dois infiltrados terão funções especiais ao longo do programa, o que promete movimentar a convivência na sede.

O prêmio para o vencedor será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.

A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.

 

