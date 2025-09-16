Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar? Veja votação parcial

Enquete UOL aponta atriz venezuelana como favorita para vencer A Fazenda 17 / Crédito: Divulgação/Record TV

A 17ª temporada do reality show A Fazenda já movimenta as redes sociais e o público com estreia na noite da última segunda-feira, 15 de setembro. A edição, transmitida pela Record TV, trouxe novidades na dinâmica e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes. Apesar do início recente, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto ao possível vencedor da edição.

A atriz venezuelana Gaby Spanic aparece na liderança com ampla vantagem: 41,53% dos votos. Na sequência, estão Kathy Maravilha (17,52%) e Yoná Sousa (8,24%). Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality. Leia mais A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreia Sobre o assunto A Fazenda 17: tudo o que você precisa saber sobre a estreia A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (16/09) Confira os colocados na pesquisa:

Gaby Spanic – 41,53% Kathy Maravilha – 17,52% Yoná Sousa – 8,24% Toninho Tornado – 4,99% Ray Figliuzzi – 4,52% Guilherme Boury – 3,25% Will Guimarães – 2,90% Michelle Barros – 2,78% Wallas Arrais – 2,78% Nizam – 2,55% Tamires Assis – 1,62% Duda Wendling – 1,28% Dudu Camargo – 0,93% Saory Cardoso – 0,93% Shia Phoenix – 0,93% Fernando Sampaio – 0,81% Gabily – 0,58% Creo Kellab – 0,35% Maria Caporusso – 0,35% Martina Sanzi – 0,35% Luiz Mesquita – 0,23% Walério Araújo – 0,23% Fabiano Moraes – 0,12% Renata Muller – 0,12% Carol Lekker, Miss Bumbum 2022, e Matheus Martins, modelo e ator, são os dois infiltrados dessa edição. Elenco de A Fazenda 17: famosos da TV, da música e da internet A edição deste ano reúne 24 peões e dois infiltrados, que entraram no confinamento direto, sem processo de seleção prévio como o Paiol, presente em anos anteriores. O elenco é formado por celebridades de diferentes áreas, como televisão, música, esporte e redes sociais. Entre os nomes confirmados estão: