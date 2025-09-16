Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar? Veja votação parcial

Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar? Veja votação parcialAtriz venezuelana Gaby Spanic lidera com mais de 40% dos votos em enquete não oficial; nova temporada estreou com elenco diverso e dinâmicas inéditas
A 17ª temporada do reality show A Fazenda já movimenta as redes sociais e o público com estreia na noite da última segunda-feira, 15 de setembro. A edição, transmitida pela Record TV, trouxe novidades na dinâmica e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes.
Apesar do início recente, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto ao possível vencedor da edição.
A atriz venezuelana Gaby Spanic aparece na liderança com ampla vantagem: 41,53% dos votos. Na sequência, estão Kathy Maravilha (17,52%) e Yoná Sousa (8,24%).
Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.
A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (16/09)
Confira os colocados na pesquisa:
- Gaby Spanic – 41,53%
- Kathy Maravilha – 17,52%
- Yoná Sousa – 8,24%
- Toninho Tornado – 4,99%
- Ray Figliuzzi – 4,52%
- Guilherme Boury – 3,25%
- Will Guimarães – 2,90%
- Michelle Barros – 2,78%
- Wallas Arrais – 2,78%
- Nizam – 2,55%
- Tamires Assis – 1,62%
- Duda Wendling – 1,28%
- Dudu Camargo – 0,93%
- Saory Cardoso – 0,93%
- Shia Phoenix – 0,93%
- Fernando Sampaio – 0,81%
- Gabily – 0,58%
- Creo Kellab – 0,35%
- Maria Caporusso – 0,35%
- Martina Sanzi – 0,35%
- Luiz Mesquita – 0,23%
- Walério Araújo – 0,23%
- Fabiano Moraes – 0,12%
- Renata Muller – 0,12%
Carol Lekker, Miss Bumbum 2022, e Matheus Martins, modelo e ator, são os dois infiltrados dessa edição.
Elenco de A Fazenda 17: famosos da TV, da música e da internet
A edição deste ano reúne 24 peões e dois infiltrados, que entraram no confinamento direto, sem processo de seleção prévio como o Paiol, presente em anos anteriores. O elenco é formado por celebridades de diferentes áreas, como televisão, música, esporte e redes sociais.
Entre os nomes confirmados estão:
- a jornalista Michelle Barros, ex-TV Globo;
- o cantor Wallas Arrais;
- o influenciador digital Ray Figliuzzi;
- o ator Guilherme Boury; e
- Nizam Hayek, ex-BBB 24.
Gaby Spanic, protagonista da novela "A Usurpadora", é uma das apostas da Record para ampliar o alcance da atração no público latino-americano. A presença da atriz tem gerado repercussão nas redes e pode estar diretamente ligada à sua liderança na enquete.
A Fazenda 17: dinâmica inédita e prêmio milionário
Nesta edição, a direção do programa optou por extinguir o Paiol, tradicional “fase de repescagem” de participantes. Todos os nomes anunciados já estão oficialmente no jogo. Além disso, dois infiltrados terão funções especiais ao longo do programa, o que promete movimentar a convivência na sede.
O prêmio para o vencedor será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.
A Fazenda 17 é exibida diariamente pela Record TV às 22h30min e também está disponível no streaming Play Plus, com transmissão ao vivo de câmeras 24 horas para assinantes.