Aquiraz

Sem coleta de lixo há cinco dias, moradores de Aquiraz reclamam do mau cheiro

As calçadas e as esquinas se tornaram espaços para o descarte de lixo, com o entulho se espalhando. A paralisação acontece por falta de pagamentos às empresas prestadoras dos serviços, e a previsão é que a situação seja normalizada nesta quinta, 18