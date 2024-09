Chefe de facção e mentor de sequestro no Piauí é preso em Aquiraz

Leonardo Oliveira da Costa, conhecido como Léo Gordim, foi preso no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado nesse domingo, 8. O homem é acusado de ser o mentor do sequestro de uma tesoureira do Banco do Brasil em Teresina, no Piauí. Além disso é apontado por chefiar uma organização criminosa interestadual com atuação no Maranhão e no Piauí.

Léo é considerado o chefe de facção do Bonde dos 40, uma organização criminosa que tem envolvimento com narcotráfico, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos a instituições financeiras e de veículos. O Ministério Público do Maranhão deflagrou, no mês de agosto, uma operação contra o Bonde dos 40. A ação foi realizada no Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Os alvos foram chefes da facção e pessoas responsáveis pela guarda e ocultação de bens e valores.

Conforme apuração do O POVO, o alvo foi investigado durante três meses até que a prisão fosse realizada. No Ceará, a prisão foi realizada por meio da Coordenadoria de Inteligência, do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Nordeste e das Polícias Militares do Ceará e Piauí. O homem possuía três mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa.