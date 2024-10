Furto de cabos causa instabilidade elétrica em Aquiraz, diz Enel

Conforme a Enel, a previsão para normalização era 13 horas deste sábado, 19. Neste ano, cerca de 237 km de cabos foram roubados da rede elétrica do Estado

Conforme a empresa, a previsão para normalização da energia era 13 horas deste sábado. A Enel reforça ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão , o furto de cabos de energia. Somente neste ano, cerca de 237 quilômetros (km) de cabos foram roubados da rede elétrica.

470 metros de cabos de energia foram furtados , na madrugada deste sábado, 19, em Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza . Segundo informou a Enel Distribuição Ceará, o furto ocasionou instabilidade na rede elétrica, afetando o fornecimento no município.

Os principais municípios cearenses com registros de furto são Beberibe, Aquiraz, Icapuí, São Gonçalo do Amarante e Aracati, além do bairro Água Fria, em Fortaleza. Em 2024, 32 pessoas já foram presas por furto de cabos.