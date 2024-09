CE: Casal é preso por guardar mais de 1,2 tonelada de maconha de facção

Droga estava dentro de um imóvel residencial no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Família teria recebido R$ 25 mil para armazenar e traficar entorpecentes em Fortaleza e no interior do Estado

Um casal foi preso com 1,240 tonelada de maconha no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), na última sexta-feira, 30, no momento em que o casal chegava ao imóvel residencial, onde a droga estava armazenada a mando de uma facção criminosa. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 2.

As investigações tiveram início após uma denúncia anônima registrada no Disque-Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma semana antes da prisão em flagrante do homem, de 31 anos, e da mulher, de 29 anos. Após a denúncia, os agentes da segurança realizaram o monitoramento do casal por meio da identificação de um veículo utilizado por eles nas atividades até o momento da prisão.