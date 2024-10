Oito pessoas são presas em Aquiraz e R$ 18 milhões em contas são bloqueados

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Segundo informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a dupla usava uma central de fraudes para aplicar golpes em território nacional. Naturais do estado de São Paulo, o casal investigado teria adquirido uma série de bens no Ceará, como imóveis, carros e artigos de luxo.

Além das prisões, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um condomínio de alto padrão do município, com sequestro de diversos veículos de luxo. Durante a ação policial, objetos como celulares, notebooks e joias também foram confiscados. Somados, os artigos somam R$ 4 milhões.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) e contou com o apoio do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA). Mais detalhes sobre a atuação do grupo em território nacional e prisão serão divulgados em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 11, na sede do Centro Integrado Segurança Pública (Cisp).



Veja parte dos itens apreendidos: