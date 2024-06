Beach Park e Semace assinam Acordo de Cooperação Técnica para proteger animais

A cerimônia de assinatura ocorreu na sede da Semace e contou com a presença do superintendente do órgão, Carlos Alberto Mendes , do CEO do Beach Park, Murilo Pascoal , da gerente de sustentabilidade do destino turístico, Raíssa Bisol, e da gerente operacional do Parque Arvoar, Leanne Peixoto.

O Beach Park assinou, nessa quinta-feira, 6, um Acordo de Cooperação Técnica com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) a fim de proteger os animais apreendidos pelo órgão, sem condições de reabilitação para soltura, em seu novo parque, o Arvoar, que será inaugurado em Aquiraz .

O equipamento, que será inaugurado em breve, será o segundo do destino turístico, que já dispõe do Aqua Park, considerado o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2023). O Arvoar, que funcionará no bairro Vila Terra Brasilis, distante 26km de Fortaleza, contará com mais de 20 atrações e promoverá a educação e consciência ambiental.

“Tudo vai depender da nossa avaliação técnica diária juntamente com os parceiros do projeto Refauna. Nosso propósito não permite que um animal fique a vida toda no parque tendo condições de retornar. Se ele tiver condições de viver na natureza, iremos trabalhar para isso acontecer”, destaca.

De acordo com a gerente operacional do Parque Arvoar Leanne Peixoto , os animais apreendidos que estiverem aptos à soltura serão encaminhados para instituições parceiras para serem devolvidos à natureza.

O Parque Arvoar terá três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil metros quadrados, nos quais o público poderá observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, aproximadamente 250 animais.

O equipamento disporá de um anfiteatro, playgrounds, restaurante, diferentes tipos de visitas guiadas e janela com vista dos bastidores. Nesta última categoria, os visitantes poderão observar as atividades do corpo técnico do parque, como nas áreas de maternidade, bem-estar animal e nutrição.

Conforme o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, o intuito do parque é manter a conservação de todas as espécies presentes no local, impactando positivamente a sociedade e colaborando com a educação ambiental e sustentável.

“Estamos muito felizes com a assinatura deste acordo. Uma ideia que nasceu aqui dentro da Semace, após tomarmos conhecimento da dificuldade do Ceará em cuidar dos animais vítimas de apreensões. Estamos trazendo um Parque que tem um impacto positivo para a natureza e para as pessoas, que terão oportunidade de interação, e que vai gerar um processo de educação”, explica Murilo Pascoal.

Murilo acrescentou que, além do Parque, o Beach Park tem o Programa Refauna Arvoar, que pretende contribuir com a preservação e reinserção de espécies ameaçadas de extinção na natureza.

“Vamos começar com as espécies Periquito Cara Suja e a Jandáia, ave símbolo do Ceará e do Parque Arvorar. Nosso objetivo é inspirar para conservar", seguiu.“É emblemático assinar esse acordo com a Semace na Semana do Meio Ambiente. O Beach Park está promovendo uma série de atividades de educação ambiental ao longo desses dias e formalizar nosso acordo com a Semace, nesse período, reforça ainda mais nosso compromisso com o meio ambiente”.