Ceará abre mês de maio atingindo a média histórica da quadra chuvosa toda

Período chuvoso termina apenas no fim de maio. Primeiro trimestre da quadra, entre fevereiro e abril, registrou chuvas 17,5% acima da média histórica para o período

O Ceará começa o mês de maio atingindo a média histórica da quadra chuvosa inteira, que se estende até o próximo dia 31. Entre 1º de fevereiro e 1º de maio, foram 600,7 milímetros (mm) registrados. O que representa 1,2% da média para os quatro meses. Os dados preliminares são do calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O resultado positivo se deu principalmente devido ao acumulado de março, que foi 47,5% acima da média. Fevereiro e abril foram classificados na faixa definida pela Funceme como "em torno da média". O mês de abril findou com volume de chuvas levemente abaixo da média histórica para o mês, 1,7% menor. Fevereiro teve chuvas 3,3% menor do que a normal do mês.

Considerando a média histórica apenas para o primeiro trimestre da quadra — fevereiro, março e abril —, foram 599,5 mm registrados. Número é 17,5% da normal calculada para o período.

Resultado vai ao encontro do prognóstico positivo da Funceme para o começo da quadra. Em janeiro, o órgão divulgou cenário favorável para o primeiro trimestre: 50% de chances de chuvas acima da média, 40% de chances de precipitações em torno da média e 10% na categoria abaixo da média.

O município de Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza, registrou o maior acumulado de chuvas entre as 7h de 30 de abril e de 1º de maio. O posto Marruás acumulou 48,3 mm no período, segundo dados da Funceme. Choveu em 90 dos 112 municípios que deram as informações de chuvas.

