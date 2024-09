Dupla armada é presa em festa no Porto das Dunas, em Aquiraz

Pistola e um revólver foram encontrados com a dupla Crédito: PMCE/Reprodução

Dois homens foram presos por posse ilegal de arma de fogo no sábado (14), no Porto das Dunas, em Aquiraz. Conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com a dupla foi encontrado uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38. A ação teve início a partir de uma denúncia que indicava que indivíduos armados estavam reunidos em uma festa que acontecia num imóvel do bairro. Os PMs do Batalhão de Policiamento de Choque (BPCHOQUE) foram ao local e perceberam alguns deles arremessando armas de fogo para um um imóvel vizinho. Após varredura, os PMs encontraram os armamento, uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38.