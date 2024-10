Primeira edição de festival de cavalos tem início em Aquiraz

Jockey Clube, em Aquiraz, recebe o evento Crédito: Deivyson Teixeira, em 12/01/2013

Teve início nesta sexta-feira, 11, a primeira edição do Festival do Cavalo Nobrevet, no Jockey Club Cearense, em Aquiraz, distante 29,07 km de Fortaleza. Considerado o maior evento equestre do Ceará, momento vai durar até o domingo, 13. Para participar, basta levar 2kg de alimentos não perecíveis. Programação conta com quatro modalidades de competições, cursos especializados e ações sociais. Conforme Eduardo Medeiros, organizador da ação, entrada social será revertida para instituições sociais. Espaço vai apresentar feira de agricultura familiar, pista drive off road, palestras, exposição de materiais e maquinário agropecuário e ações para o dia das crianças, data que é celebrada no sábado, 12.