Tartaruga-cabeçuda é resgatada na Praia do Presídio, em Aquiraz

O animal estava com uma corda entrelaçada na nadadeira quando foi resgatada por uma equipe do projeto Amigos do Mar, da Apremace Crédito: Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio histórico educacional e difusão da cultura de Aquiraz (Apremace)

Uma tartaruga-cabeçuda foi resgatada na Praia do Presídio, em Aquiraz, a 29,7 quilômetros (km) de Fortaleza. O resgate foi realizado por uma equipe do projeto Amigos do Mar, da Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio histórico educacional e difusão da cultura de Aquiraz (Apremace), na tarde dessa quinta-feira, 26, por volta das 15h20min. Segundo o vice-presidente da Apremace, Carlos Antônio, o animal foi encontrado por uma equipe da Marquise Ambiental, que realiza a limpeza da praia. Logo em seguida um bugueiro que havia passado por treinamento de primeiros socorros com a equipe do projeto também avistou o animal. Outra tartaruga, desta vez da espécie verde, foi resgatada pelo mesmo grupo há menos de uma semana.