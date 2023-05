Grupo é preso com armas e drogas em Viçosa do Ceará

Três pessoas foram presas com dois revólveres, dez munições, maconha e crack, em Viçosa do Ceará, município distante 360,5 km de Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) agiu, na noite do último domingo, 30, após receber informações.

De acordo com a PMCE, a equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi informada sobre uma camionete Chevrolet D-20 de cor vermelha na rodovia CE-232 com várias pessoas portando o material ilícito. Abordagem foi na localidade de Sítio Delgada, em direção a Viçosa.

Ainda conforme a denúncia, um dos ocupantes do veículo estaria com a cabeça enfaixada e uma mulher estaria com uma tornozeleira eletrônica.

Durante a abordagem policial, a equipe encontrou dois revólveres calibre .38, 68 gramas de crack e nove gramas de maconha. Também foram apreendidos quatro smartphones e R$ 1.074,75 em espécie.

As pessoas capturadas foram identificadas como Letícia da Silva Gomes, 21, Messias Ibiapino de Sousa, 20, e Emerson Guimarães da Silva, 22. Uma adolescente de 14 anos também estava no veículo.

"Emerson Guimarães tem antecedentes criminais por corrupção de menores e furto. Messias Ibiapino teve quando menor Atos Infracionais análogos aos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Letícia tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e a adolescente já tem Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de drogas", diz a PM em nota divulgada no site oficial.

O grupo suspeito foi apresentado na Delegacia de Tianguá, junto ao material apreendido. Na delegacia, foi feito inquérito por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

