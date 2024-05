Homem que causou acidente em Aquiraz estava armado e morreu após passar mal, diz SSPDS

De acordo com informações divulgadas pela Enel, o servidor era terceirizado e estava sozinho no veículo, indo buscar material para a equipe, quando foi atingido e faleceu.

Outros dois carros também foram atingidos na colisão; um deles chegou a ficar visivelmente danificado, mas o outro apenas seguiu viagem. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas.



De acordo com nota divulgada pela SSPDS, o homem que provocou a colisão chegou a ser visto momentos antes do acidente por uma equipe da Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), conduzindo o veículo "de forma perigosa na CE-040".