Policial penal é denunciado por importunar uma policial através da câmera corporal

Um policial penal é investigado por usar a bodycam, equipamento de câmeras corporais da Secretaria de Administração (Sap) , para importunar sexualmente uma policial penal. O caso foi registrado no dia 5 de janeiro de 2024, no interior da Unidade Penal Feminino Auri Moura Costa, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



A abertura do processo administrativo para apurar a denúncia foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE) na sexta-feira, 9. Conforme a publicação, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se deu em razão que o policial teria, supostamente, importunado uma colega que estava de plantão. Ele efetuou diversas chamadas de vídeo e mensagens por escrito por meio do bodycam no período da tarde e da noite do dia 5 de janeiro.

O caso ocorreu dentro da unidade prisional feminina. A comissão designada para apurar o caso é composta de delegados da Polícia Civil e escrivão.