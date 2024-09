Polícia investiga afogamento de jovem durante passeio de caiaque em Aquiraz

O corpo de um jovem de 21 anos, vítima de afogamento, foi resgatado em um parque aquático no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. O rapaz passeava de caiaque quando a embarcação virou no meio do açude. O caso foi registrado neste domingo, 1º, por volta das 11 horas. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar. O caso é investigado Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

A Polícia Civil do Ceará e o Corpo de Bombeiros não informaram o nome do parque.

Conforme a corporação, as guarnições se deslocaram até o local e os mergulhadores resgataram o corpo após 40 minutos em uma profundida entre 3,5 a 6 metros. O Corpo de Bombeiros informou, com base no relato de populares, que o rapaz não sabia nadar e que estava sem coletes salva-vidas no momento que o caiaque virou.