Três meses após desabamento de teto, posto da PRE em Aquiraz ainda está sem cobertura

O posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em Aquiraz, na CE-040, continua sem cobertura quase três meses após desabamento do teto. A unidade fica localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O teto desmoronou no último 27 de março devido às fortes chuvas e ventos na região.

Com o desabamento, a rotina dos agentes na unidade mudou e não há abrigo para se protegerem do sol. O POVO esteve na terça-feira passada, 16 de julho, e apurou que antes havia, na parte superior do prédio, um espaço para descanso nos turnos de 24 horas. Sem o local para repouso, as escalas dos policiais foram alteradas para 12 horas, conforme eles.