Grupo resgata tartaruga e aponta centro de reabilitação abandonado no Ceará

Crédito: Divulgação/Associação de Desenvolvimento da Educação, Preservação do Meio Ambiente, Cultura, do Esporte, Patrimônio histórico e a valorização do ser humano (Apremace)

Uma tartaruga-oliva foi resgatada após ficar encalhada na Praia do Japão, no município de Aquiraz, a 29,7 km de Fortaleza. Equipe do projeto Amigos do Mar, da Associação de Desenvolvimento da Educação, Preservação do Meio Ambiente, Cultura, do Esporte, Patrimônio histórico e a valorização do ser humano (Apremace), realizou o resgate na última quarta-feira, 18

Conforme o vice-presidente da Apremace e responsável pelo projeto Amigos do Mar, Carlos Antônio Mariano Pereira, inicialmente a tartaruga foi resgatada por atletas de kitesurf. Os esportistas conseguiram trazer o animal à faixa de areia e acionaram o projeto, por volta das 10h30min.

O animal estava preso a uma caueira — armadilha de ferro utilizada na captura de lagostas — e com a pata dianteira presa por cordas. Após o resgate, o animal foi conduzido ao centro de reabilitação Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB), no Rio Grande do Norte, e precisará passar por cirurgia de amputação.