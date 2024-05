Cerca de 80 filhotes de tartarugas são soltas no mar na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz Crédito: Divulgação/Colmeia

“Os monitoramentos ocorrem com a frequência mínima de quatro vezes por semana, nesses percorremos os 37 km do litoral de Aquiraz buscando visualizar rastros, camas e sinais de desova recente para identificar, isolar e proteger os ninhos de tartarugas marinhas”, explica Carlos Antônio Mariano, educador ambiental do projeto. De acordo com ele, as eclosões assistidas acontecem como uma forma de educação ambiental, para que o público tenha contato com os animais, e para que aconteçam com mais segurança, já que profissionais acompanham as desovas presencialmente. “Se deixar [que aconteça] de forma natural, tem perigo que buggies e carros passem por cima, então a gente faz [a esclosão assistida]. E também pela pela pegada da educação ambiental, conscientizando e trabalhando a importância do ecossistema, até porque as tartarugas estão em extinção”.