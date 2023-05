Cidade cearense registra dois tremores de terra em menos de 5 horas

Dois tremores de terra foram registrados nesta segunda-feira, 1º de maio, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, em um intervalo inferior a cinco horas. Os fenômenos tiveram baixa intensidade, com magnitudes de 2.1 e 1.8 na escala Richter, segundo informou o Laboratório Sismológico (Labsis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora as ocorrências sísmicas no Nordeste.

De acordo com os dados coletados pelo Laboratório, os abalos foram registrados no Distrito de Itapebussu, na zona rural do município. O primeiro tremor ocorreu às 10h26min, com 2.1 de magnitude. Já o segundo foi às 15h11min, tendo grau de 1.8. Não há relatos de danos físicos ou pessoas feridas. De acordo com o geofísico do Labsis, Eduardo Menezes, os eventos não oferecem riscos à população.

"Tremores na intensidade dos que foram registrados não representam ameaças, apenas podem ser ouvidos ou sentidos pelas pessoas. Geralmente, só há um risco evidente quando o grau é acima de 3.5 ou 4 e se os abalos forem próximos de áreas urbanas", explicou o especialista, complementando que os fenômenos são naturais e não têm qualquer relação com sazonalidade, podendo ser registrados em qualquer época do ano.

Os tremores desta segunda-feira dão sequência a uma série de abalos sísmicos registrados nos últimos sete dias no Ceará. Outros dois fenômenos desta natureza tinham ocorrido no dia 24, um deles em Maranguape, com 1.9 grau de magnitude. O outro foi em Caridade, no Norte do Estado, onde a intensidade chegou a 2.2, a de maior impacto até o momento.

