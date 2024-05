Defensoria entrega novas certidões de nascimento ao povo Jenipapo-Kanindé

A ação, que conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), por intermédio da Corregedoria-Geral e Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince), pretende garantir cidadania a essas comunidades por meio da retificação do registro civil inserindo o nome da etnia dos povos nos documentos pessoais.

Na Semana do Registro Civil , celebrada este ano entre os dias 13 e 17 de maio, o povo Jenipapo- Kanindé receberá novas certidões de nascimento . Os documentos serão entregues pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) à etnia, que é a primeira a ser contemplada pelo programa Povos do Siará , força-tarefa do órgão.

A cerimônia de entrega ocorrerá nesta terça-feira, 14, a partir das 14 horas, no território conhecido como Lagoa Encantada, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), local em que residem os Jenipapo-Kanindé.

Em detrimento das ações propostas pela Defensoria Pública do Estado, após o lançamento do programa, as sentenças favoráveis do Judiciário permitiram as alterações na certidão junto aos cartórios. Dessa forma, as pessoas da referida etnia passam a ter “Jenipapo-Kanindé” no sobrenome e, com a certidão de nascimento em mãos, poderão solicitar a correção dos demais documentos.

A fim de fundamentar as ações que tramitavam na Justiça cearense, equipes da Defensoria Pública do Estado visitaram o território ao menos quatro vezes no intuito de recolher todos os dados familiares.