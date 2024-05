Polícia Militar recupera 200 metros de fios furtados em Aquiraz

Durante patrulha no Porto das Dunas, agentes do Batalhão de Policiamento Turístico receberam o chamado de funcionários da empresa após constatarem que o cabeamento elétrico daquela região tinha sido furtado.

A Polícia Militar do Ceará confiscou aproximadamente 200 metros de fios de energia elétrica furtados de uma empresa de energia, uma corda e um alicate para corte de aço em Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza. A apreensão do material é resultado de ações de combate aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio.

Os militares foram até o local e encontraram aproximadamente 200 metros de cabos elétricos, além de 20 metros de corda e um alicate de corte específico para o corte de cabos de aços.

O equipamento foi levado para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Lá as medidas adequadas foram tomadas. As forças de segurança seguem trabalhando para localizar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime na região.