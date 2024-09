Ceará: 1,2 tonelada de drogas é apreendida em Aquiraz

Cerca de 1,2 tonelada de drogas foi apreendida em uma operação policial durante última sexta-feira, 30, no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, um casal foi preso e conduzido até a Delegacia de Narcóticos (Denarc).

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a operação foi deflagrada a partir de informações repassadas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além de agentes da PC-CE, também estiveram presentes na ação membros do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS. A Polícia não especificou qual foi o tipo de droga encontrada, nem qual a relação do casal com os entorpecentes.