Perseguição policial em Aquiraz causa acidente e deixa uma pessoa morta

Um homem morreu na tarde desta terça-feira, 21, após um acidente na ponte do Rio Catu, localizado no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme O POVO apurou, o acidente decorreu de uma perseguição policial que teve início no Eusébio.

A vítima é um servidor terceirizado da Enel e estava em uma caminhonete da empresa no momento da colisão.

De acordo com equipes da Enel que chegaram ao local minutos depois do acidente, o funcionário estava indo buscar material para a equipe quando o veículo utilizado pelos suspeitos colidiu na caminhonete, fazendo com que ela caísse no rio. O homem estava sozinho no veículo.