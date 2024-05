Policiais militares resgatam homem de afogamento em Aquiraz

Os agentes partiram para o resgate do após verem uma aglomeração na ponte que passa sobre o rio Pacoti, em Aquiraz

Crédito: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará

Policiais Militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) resgataram um homem de 50 anos que estava se afogando no rio Pacoti, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A operação aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 1º.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em meio a patrulhamento de rotina, os agentes perceberam algumas pessoas se aglomerando numa ponte sobre o rio Pacoti. Quando se aproximaram, os agentes foram informados que o homem estaria se afogando.