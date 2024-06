Mais de duas tonelados de drogas são incineradas pela Polícia Civil do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) incinerou mais de duas toneladas de drogas na manhã desta sexta-feira, 28. As substâncias ilícitas foram apreendidas em ações policiais desde 2018. Dentre os entorpecentes que foram destruídos, estavam mais de 1.560 quilos (kg) de maconha e quase 300 kg de cocaína. A queima do material aconteceu em uma cerâmica situada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Essas drogas foram apreendidas nos últimos sete anos em procedimentos policiais gerados em delegacias pertencentes a diversas delegacias. O recolhimento dessas drogas acontece a partir de procedimentos e inquéritos policiais”, explica Adriano Félix, titular da Delegacia de Narcóticos (Denarc).