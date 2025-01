Confira resumo do mercado da bola do Ceará até o fim do ano de olho em 2025

A reapresentação do elenco alvinegro será na próxima sexta-feira, 3 , em Porangabuçu. Entre a última quinta-feira, 26, e esta terça-feira, 31, os atletas já fizeram atividades físicas sob supervisão de forma remota da comissão técnica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na próxima temporada, o Ceará disputará quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.