Retrospectiva: Ceará fecha 2024 com conquista do Cearense e acesso à Série A

As duas conquistas foram alcançadas por um bom mercado feito pelo Vovô, mas principalmente pela resiliência do grupo em se manter focado nas metas do ano em meio a imbróglios jurídicos e políticos.

O ano de 2024 foi mágico para o Ceará. Em sua primeira competição do calendário, o Alvinegro de Porangabuçu alcançou o título do Campeonato Cearense após cinco anos, vencendo o Fortaleza nos pênaltis e impedindo um inédito hexa do rival. O ciclo anual se encerrou com o desejado retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, alguns dos novos jogadores do Vovô se pronunciaram para os alvinegros, como o goleiro Fernando Miguel, que recém chegado após temporada no Fortaleza, ressaltou que seria "um atleta leal e comprometido".

Com um alto número de contratados, o Ceará resolveu apresentá-los em um treino aberto para a torcida . A atividade foi realizada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e contou com a presença de 14 mil torcedores.

Dentro de campo, as mudanças também foram executadas rapidamente. Chay, Caíque, Warley e Michel Macedo foram dispensados ainda em novembro e, no mês seguinte, o clube já anunciou a primeira contratação, que se provou certeira: Lourenço . Além dele, chegaram ao Vovô antes do primeiro jogo do Campeonato Cearense: Aylon, Fernando Miguel, Mugni, Ramon Menezes, Raí Ramos, Recalde, Matheus Felipe, Facundo Castro, Facundo Barceló e Bruninho.

O presidente do Alvinegro, João Paulo Silva, confirmou dívidas ainda com o Floresta, jogadores dos elencos de 2022 e 2023 e R$ 46 milhões em pendências tributárias. Foram ainda três proibições de transferências durante a temporada.

Apesar da boa energia com a torcida que compareceu em bom número ao treino aberto de pré-temporada, o Ceará viveu alguns infortúnios fora de campo. O primeiro e um dos mais arrastados foi a batalha judicial com Chrystian Barletta , ex-atleta do clube que acionou o time na Justiça por verbas em atraso. O caso terminou com acordo , e o Alvinegro pagando milhões para um atleta de time rival — o Sport-PE.

Dentro de campo, entretanto, a caminhada alvinegra começou mais sossegada. Apesar do começo com um empate em 1 a 1 diante do Maracanã, duas vitórias — diante do Floresta e Atlético-CE — foram o suficiente para colocar o grupo na liderança do Grupo B do Estadual. Nesse meio tempo, o clube ainda anunciou as contratações de Jean Irmer e Rafael Ramos.

A caminhada até o título do Estadual

Nas duas últimas rodadas antes das semifinais, o Ceará protagonizou uma grande goleada diante do Caucaia, por 5 a 0, e fez o seu primeiro grande teste do ano: o primeiro Clássico-Rei diante do Fortaleza. Intensa, a partida terminou em 3 a 3, o que levou ambas as equipes direto para a semifinal.

Se de um lado o Fortaleza buscava o hexacampeonato, do outro o Ceará estava com sangue nos olhos para se provar ao torcedor e demonstrar que faria uma temporada diferente da frustração de 2023. A tarefa não foi fácil, uma vez que o clube não fazia boa Copa do Nordeste.