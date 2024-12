Barceló anuncia sua saída do Ceará e agradece ao clube: "Jamais esquecerei"

Com a camisa do Vovô, o atacante anotou sete gols nas 39 oportunidades que esteve em campo. Além disso, foi campeão cearense e conquistou o acesso à Série A 2025

"Hoje me despeço do Ceará, mas não sem antes agradecer a todos que fizeram parte deste ano maravilhoso que jamais esquecerei, onde alcançamos o tão esperado retorno à Série A. Foi um verdadeiro prazer e desejo muito sucesso a vocês", disse.

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO , o atacante uruguaio Facundo Barceló, não permanece no Ceará para 2025. Em suas redes sociais, o jogador se despediu do Vovô e agradeceu pela temporada vivida em Porangabuçu.

O jogador chegou a ter um período como titular, especialmente no começo da Série B, porém, após uma lesão muscular, perdeu espaço e não conseguiu se firmar com Léo Condé.

Busca por um camisa 9

Com a saída de Barceló e desejo do futebol chinês em Saulo Mineiro, o Vovô tem buscado opções e Gilberto, desejo antigo do clube, está no radar. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.