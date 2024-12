Ceará tenta contratação do atacante Pedro Henrique, do Corinthians

A diretoria do Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, está em fase de negociação e tenta a contratação de Pedro Henrique. Existem conversas em andamento com o Corinthians para viabilizar o acerto, já que o atleta de 34 anos tem contrato até o final de 2025.

Após anunciar Fernandinho e Bruno Tubarão , o Ceará segue no mercado da bola em busca de outros reforços para o ataque. Um dos nomes desejados pelo departamento de futebol do Vovô é o do atacante Pedro Henrique, do Corinthians, conforme apurou com exclusividade o Esportes O POVO .

Pedro Henrique chegou ao clube paulista neste ano, vindo do Internacional – onde atuou em 2022 e 2023 e acumulou boas atuações. Para tirá-lo do Colorado, o Timão desembolsou 500 mil dólares, equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação da época.

No Corinthians, entretanto, não se firmou como titular e teve pouco espaço na equipe. Foram 26 jogos, dois gols marcados e uma assistência. Nas últimas dez partidas da temporada, sob o comando do técnico Ramón Díaz, esteve como opção no banco de reservas, mas acabou sendo utilizado apenas uma vez.

A carreira de Pedro Henrique:

Com passagem pelas categorias de base do Grêmio, Pedro Henrique despontou no futebol profissional pelo Caxias, em 2011. A carreira do atacante, porém, foi construída no exterior, onde atuou por clubes da Suíça (FC Zürich), França (Rennes), Grécia (PAOK) e Turquia (Kayserispor e Sivasspor).