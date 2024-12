Ceará irá se reapresentar dia 3 de janeiro visando temporada 2025

O Ceará divulgou uma mudança na data de reapresentação geral do elenco do time visando o início da preparação para a temporada 2025. Os atletas deverão comparecer à sede do clube em Porangabuçu não mais no dia 2 de janeiro, mas sim no dia 3, conforme foi publicado pelo clube na tarde desta quarta-feira, 18.

Os primeiros trabalhos da pré-temporada serão focados em avaliação médica, academia e campo. O clube deverá disputar o primeiro embate do ano já no dia 18 de janeiro, quando irá estrear no Campeonato Cearense. No ano de 2025, além do Estadual, o Alvinegro de Porangabuçu jogará Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão.