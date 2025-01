Ceará acerta a contratação do atacante paraguaio Antonio Galeano por empréstimo

O ofensivo, que tem passagem pelo futebol brasileiro quando atou pelo São Paulo entre 2019 e 2020, pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai, e estava emprestado ao Nacional, do Uruguai

O Ceará chegou a um acordo com o Cerro Porteño, do Paraguai, para a contratação por empréstimo do atacante Antonio Galeano, que atuou pelo Nacional, do Uruguai, em 2024 – onde tinha contrato até 2025 e rompeu o vínculo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ofensivo foi revelado no futebol brasileiro e era destaque na base do Tricolor Paulista, onde somou 75 jogos no sub-20 e 45 gols, chegando a ser o artilheiro do time na Copa São Paulo de futebol Júnior. No profissional, não teve o mesmo destaque, registrando um gol e três assistências em 29 partidas.