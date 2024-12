Ceará anuncia a contratação de atacante Fernandinho, ex-Mirassol

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Fernandinho, destaque do Mirassol na histórica campanha de acesso à Série A de 2024. O jogador de 27 anos firmou contrato com o Alvinegro até o final de 2026, tornando-se uma das apostas do clube para fortalecer o setor ofensivo nas próximas temporadas.

Fernandinho encerrou a Série B como o maior driblador da competição, com média de 2,3 dribles bem-sucedidos por partida. Ele disputou 34 jogos na Segundona, 33 como titular, balançou as redes cinco vezes e contribuiu com três assistências.